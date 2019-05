Gazprom hat im Streit um den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 nachgelegt. So halte es der russische Konzern für möglich, sogar eine dritte Leitung von Russland durch die Ostsee nach Europa zu bauen, sagte Dimitri Khandoga, Projekt-Verantwortlicher bei Gazprom, am Montag in Moskau.