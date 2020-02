Linke erklärt irrtümlich Tarifstreit bei Busfahrern in MV für beendet

Schwerin

Nahverkehrsnutzer in MV können aufatmen: Die wochenlangen Warnstreiks sind vorbei. Im Schweriner Landtag gratuliert die Linke den Bus- und Straßenbahnfahrern. 225 Euro mehr Gehalt und eine längere Laufzeit – „das sind zwei gute Nachrichten für die rund 1900 Beschäftigten“, erklärt Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Freitag per Pressemitteilung.

Kleiner Schönheitsfehler: Die Meldung stimmt nicht so ganz. Zwar gibt es in Schleswig-Holstein seit Donnerstagabend eine Einigung in den Tarifauseinandersetzungen bei den kommunalen Verkehrsbetrieben, nicht aber in MV. Hier ist weiterhin alles offen. Am Dienstag setzen sich die Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch und verhandeln. Streiks soll es bis dahin nicht geben.

Das verlorene Deckblatt

Zu dem Fehler kam es im Fraktionsbüro der Linken. Von einer E-Mail zum Streikende in Schleswig-Holstein ging das Deckblatt verloren, so dass nur die Einigung übrig blieb, aber nicht das Bundesland. 27 Minuten dauerte es, bis die Partei den Fehler bemerkte und ihre Mitteilung zurückrief.

Pressesprecher Rasho Janew nimmt es mit Humor. Wenn der Nahverkehrsstreik in MV genauso enden sollte wie im Nachbarland, sei man gut vorbereitet. Eine passende Pressemitteilung wäre ja schon mal fertig.

Mehr zum Thema:

Von Gerald Kleine Wördemann