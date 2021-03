Linke fordert Präsenzunterricht bis Inzidenz von 100 in MV

Schwerin

Nach den beim Bund-Länder-Gipfel vereinbarten Öffnungsmöglichkeiten fordert die Linke rasch weitere Schritte für die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. „Das Bildungsministerium muss umgehend die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler von Klasse eins bis vier sowie für die Abschlussklassen wieder in Kraft setzen, solange die Inzidenzwerte in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter 100 liegen“, verlangte die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg, am Donnerstag.

Die Klassen fünf bis neun beziehungsweise sieben bis elf sollten ab 15. März in den wöchentlichen Wechselunterricht gehen, schlug sie vor. Um das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten, müssten alle Schüler und Lehrer wöchentlich getestet werden.

Von dpa