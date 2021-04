Schwerin

Die vom Landtag initiierten und von der Landesregierung finanzierten zusätzlichen Schwimmkurse in den Sommerferien 2020 sind offenbar weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nicht einmal 1000 Schüler seien damit in ganz Mecklenburg-Vorpommern erreicht worden. „Das Landesprogramm „M-V kann schwimmen“ entpuppt sich als Schuss in den Ofen“, konstatierte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. Nach ihren Berechnung wurden nur etwa zwei Prozent der Grundschüler erreicht. „Angesichts des reihenweise ausgefallenen Schwimmunterrichts müssen diese Zahlen alarmieren“, sagte sie.

Schwimmkurse überwiegend in Ludwigslust-Parchim

Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage ihrer Fraktion weiter hervorgeht, wurden landesweit 136 Kurse angeboten, organisiert unter anderem vom DRK und Schwimmvereinen. Die Hälfte davon fand allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim statt. In den Kreisen Rostock-Land und Vorpommern-Greifswald waren es jeweils sechs, in den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin wurden demnach gar keine Sommerkurse angeboten. Zu den Gründen für die Unterschiede wurde nichts mitgeteilt.

Ausweitung der Ferienkurse nötig

Oldenburg forderte das Bildungsministerium auf, „angesichts der katastrophalen Lage bei den Schwimmfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler“ alle Anstrengungen zu unternehmen, dass alle Kinder den Schwimmunterricht nachholen können. Dafür sei eine rasche Bedarfsanalyse wichtig. „Auf dieser Grundlage müssen die Ferienkurse entsprechend ausgeweitet und alle Schwimmstätten genutzt werden“, mahnte sie und regte die Organisation vom „Schwimmwochen“ an. „Das muss jetzt vorbereitet und die Mittel müssen vom Land bereitgestellt werden“, betonte die Oppositionspolitikerin.

15 000 Kinder in MV ohne Schwimmunterricht – und keine Perspektive

Erhebung: 1. Klasse weist 80 Prozent Nichtschwimmer auf

In der Regel findet der Schwimmunterricht spätestens in der 3. oder 4. Klasse der Grundschule statt. Fehlende Schwimmhallen und und ein Manko an Schwimmlehrern verhindern vielerorts aber die Umsetzung des Lehrplans, coronabedingte Schulschließungen verschärften das Problem noch. Einer Erhebung des Bildungsministeriums zufolge gab es im Schuljahr 2018/2019 unter den 13 100 Mädchen und Jungen der 1. Klasse noch 80 Prozent Nichtschwimmer, in Klasse 4 betrug der Anteil etwa 16 Prozent.

Als Reaktion auf die Defizite hatte das Land im Vorjahr für Ferien-Schwimmkurse insgesamt 130 500 Euro zur Verfügung gestellt und so auch die sonst üblichen Eigenanteile der Eltern übernommen. Mecklenburg-Vorpommern folgte damit dem Beispiel Nordrhein-Westfalens, das Schwimmkurse für Schüler in den Ferien schon länger finanziell unterstützt.



