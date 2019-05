Schwerin

Die Linken im Landtag haben der Landesregierung vorgeworfen, im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung nicht genügend zu unternehmen. Ein bereits im September 2015 getroffener Landtagsbeschluss, in dem die Landesregierung aufgefordert wurde, sich für eine Verringerung der Lebensmittelverschwendung einzusetzen, sei bis heute nicht umgesetzt worden, sagt die verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Linken, Jacqueline Bernhardt. „Ich erwarte ganz einfach, dass Landtagsbeschlüsse so schnell wie möglich umgesetzt werden.“ Es sei Augenwischerei, wenn die Landesregierung behaupte, dass auf Landesebene nur wenig gegen das Problem getan werden kann.

Einer Untersuchung des WWF aus dem letzten Jahr zufolge werden in Deutschland jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Für 60 Prozent davon seien Großverbraucher und die Produzenten selber verantwortlich, die restlichen 40 Prozent entfielen auf Privathaushalte. Insgesamt hält die Umweltschutzorganisation das Wegwerfen von mindestens neun Millionen Tonnen für vermeidbar. Auch die Vereinten Nationen fordern, die Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf bis 2030 zu halbieren, die Bundesregierung schloss sich diesem Vorhaben an. Im Bundesvergleich stufte der WWF Mecklenburg-Vorpommern als Nachzügler ein.

Andere Bundesländer machen es vor

Für Bernhardt brauche es im Nordosten die Landesarbeitsgruppe, die dem Landtagsbeschluss zufolge längst eingerichtet sein sollte. Ihr sollen Landwirte, Hersteller, Handel, Groß- und Endverbraucher, Kirchen und Bildungsträger angehören und eine Strategie erarbeiten. Auch sollten laut Beschluss sogenannte Best-Practice-Lösungen öffentlich bekannt gemacht werden, damit sie leichter von anderen Akteuren umgesetzt werden könnten. Andere Bundesländer seien diesen Weg schon längst gegangen, doch die Landesregierung warte seit Jahren vergebens auf Anweisungen von der Bundesregierung, klagt Bernhardt.

Kommentar: Essen gehört nicht in den Müll!

Tatsächlich verweist die Landesregierung immer wieder auf Projekte der Bundesregierung, etwa den Wettbewerb „Zu gut für die Tonne!“, für den man zur Teilnahme aufrufe, oder eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, an der sich MV aktiv beteilige. Bislang konnte der Landtagsbeschluss nur teilweise umgesetzt werden, gestand die Regierung zu Jahresbeginn ein. Eine Arbeitsgruppe gibt es bislang nicht. Zur Lebensmittelwertschätzung sei ein Leitbild entwickelt worden und zusätzlich solle das Thema im Mittelpunkt der diesjährigen Agrarmesse MeLa stehen.

Frankreich hat Verbot eingeführt

In Frankreich ist das Wegwerfen von Lebensmitteln für Supermärkte seit 2016 verboten, sie müssen Überschüssiges an die Tafeln liefern, sonst drohen Geldstrafen. In Deutschland spenden viele Märkte an die Tafeln, doch eine Verpflichtung, mit der einerseits die Verschwendung verringert und gleichzeitig die Versorgung der Tafeln verbessert werden könnte, ist für MV kein denkbarer Weg: Eine Verpflichtung sei eben keine Spende, die ja freiwillig erfolge, hieß es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage im November. Eine Abgabepflicht widerspräche dem Wohlfahrtsgedanken Deutschlands.

Birgitta Gyldenfeldt