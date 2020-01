Aktuell bilden noch 120 deutsche Soldaten irakische Sicherheitskräfte in Erbil aus – darunter auch Militärangehörige aus Mecklenburg-Vorpommern. Weil nach den Konflikt zwischen der USA und dem Iran deren Sicherheit nicht mehr garantiert werden kann, fordert der Parteivorstand in Schwerin eine sofortige Rückkehr der Truppen.

Linke in MV fordert Abzug aller Bundeswehrsoldaten aus Irak

