Demmin

Umbruch bei der Partei Die Linke in MV: Sie will am Sonnabend in Demmin ihre Kandidatenlisten für die Land- und Bundestagswahlen aufstellen. Viele neue Gesichter sind unter den Bewerbern.

Dietmar Bartsch (62) aus Prerow, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, soll auf Vorschlag des Landesausschusses erneut zum Spitzenkandidaten in MV gewählt werden. Bartsch tritt wieder im Wahlkreis mit Rostock an. „Den Wahlkreis will ich gewinnen“, sagt er. 2017 ging er an Peter Stein (CDU). „Angesichts der desolaten Situation der CDU, ohne Merkel und Rehberg, aber mit Nebeneinkünfte-Amthor, angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen unser Land steht, braucht es Solidität und Verlässlichkeit“, erklärt Bartsch. „Wir werden voll auf Angriff setzen.

Nach dem Rückzug von Heidrun Bluhm und der früheren Rügen-Landrätin Kerstin Kassner rücken bei den Linken neue Bewerber auf vordere Listenplätze. Auf Platz zwei der Vorschlagsliste für den Bundestag steht Ina Latendorf, Juristin aus Plate bei Schwerin, auf Platz drei, Amina Kanew, Studentin aus Neubrandenburg. 2017 kam die Linke zur Bundestagswahl auf 17,8 Prozent der Wählerstimmen (Zweitstimmen) – Platz drei nach CDU und AfD.

Landtag: Vier Neulinge unter den ersten zehn Vorschlägen

Die Vorschlagsliste für den Landtag führt Simone Oldenburg (49) aus Gägelow an. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag. Auf Platz zwei bis fünf sind weitere aktuelle Landtagsabgeordnete vorgeschlagen: Torsten Koplin (Alt Rehse), auch Linken-Landesvorsitzender, Jeannine Rösler (Tutow), Henning Foerster (Schwerin), Jacqueline Bernhardt (Ludwigslust). Dies gilt auch für Platz sieben: Eva-Maria Kröger (Rostock).

Interessant: Platz sechs soll an Neuling Patrick Jahn aus Trent auf Rügen gehen. Von Platz acht bis zehn stehen ebenfalls neue Namen in der Landespolitik: Michael Noetzel (Kreis Rostock), Elke-Annette Schmidt (Malchow) und Daniel Trepsdorf (Schwerin).

Karen Larisch, aktuelle Landtagsabgeordnete aus Güstrow, wird auf der Liste erst auf Platz 13 geführt. Bei der Landtagswahl 2016 kam die Linke MV-weit auf 13,2 Prozent der Wählerstimmen (Zweitstimmen) – Platz vier hinter SPD, AfD und CDU.

Von Frank Pubantz