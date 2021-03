Demmin

Dietmar Bartsch (62) wird erneut als Spitzenkandidat die Partei Die Linke in MV in den Bundestagswahlkampf führen. Der 62-Jährige erhielt beim Landesparteitag der Linken am Sonnabend in Demmin 93,5 Prozent der Stimmen der gut 100 Delegierten.

Von Bartsch, seit 2015 Fraktionschef der Linke im Bundestag, erhofft sich die Partei eine Sogwirkung zu den Wahlen im September. Ziel sei es, den Bundestagswahlkreis mit Rostock direkt zu gewinnen und das Wahlergebnis seiner Partei im Nordosten deutlich zu verbessern.

Die Chancen stünden gut, so Bartsch, da CDU und CSU im Bund unter anderem wegen schlechter Bekämpfung der Corona- Pandemie und der Affäre um Mitverdienste bei der Beschaffung von Schutzmaske ein jämmerliches Bild abgäben. Süffisant schlug Bartsch vor, die Union im Bundestag könnte einen Fußballverein namens „1. FC eigene Tasche“ gründen, so viele Abgeordnete seien mittlerweile in die Affäre verstrickt. In MV müsse es gelingen, die CDU „vom Sockel“ zu stoßen.

Ziele seiner Partei seien, die Armut vieler Menschen zu bekämpfen, Waffenexporte zu verhindern, Rüstungsausgaben zu verringern. Erneut brachte Bartsch eine Vermögensabgabe für Multimillionäre ins Spiel. „Die Superreichen, die von dieser Krise profitiert haben, gehören endlich zur Kasse gebeten."

Die Linken wählen bis Sonntag in Demmin ihre Landeslisten für die Bundestags- und Landtagswahlen. Spitzenkandidatin für den Landtag ist Simone Oldenburg (51) aus Gägelow bei Wismar, die Fraktionschefin der Linken im Landtag. Auf diversen Plätzen für die Landtagsliste werden auch Kampfkandidaturen erwartet.

Von Frank Pubantz