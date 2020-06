Linke sieht MV im „Schienenpakt“ zu wenig berücksichtigt

Schwerin/Berlin

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern ist skeptisch, dass die mit dem jetzt geschlossenen „ Schienenpakt“ verbundenen Verbesserungen im Bahnverkehr auch im Nordosten voll zur Wirkung kommen. „ Mecklenburg-Vorpommern ist beim Deutschlandtakt mit seiner nordöstlichen Randlage das letzte Glied in der Kette“, konstatierte die verkehrspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Mignon Schwenke, am Dienstag in Schwerin.

Ausreichend Investitionen für höhere Geschwindigkeiten oder Zweigleisigkeit sehe der geltende Bundesverkehrswegeplan für MV nicht vor. Damit sei Besserung kaum in Sicht. Der am Dienstag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) in Berlin vorgestellte „ Schienenpakt“ zielt darauf, mehr Güter mit der Bahn zu transportieren und die Zahl der Fahrgäste bis 2030 zu verdoppeln.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von dpa