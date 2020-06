Linke will sich Amthor im Bundestag zur Brust nehmen

Berlin/Ueckermünde

Die Lobbyismus-Vorwürfe gegenüber dem CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (27) aus Ueckermünde, werden am Freitag intensiv den Bundestag in Berlin beschäftigten. Die Linksfraktion macht den Fall zum Thema in der Aktuellen Stunde. Redner wird Fraktionschef Dietmar Bartsch sein.

Linke fordert ein Lobby-Register

„Die Fakten müssen auf den Tisch. Der Fall Amthor verdeutlicht auf krasse Weise, dass jetzt die Zeit gekommen ist, vollständige Transparenz darüber herzustellen, welche Lobbyisten auf welche Politikerinnen und Politiker Einfluss ausüben“, erklärt Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der linken Bundestagsfraktion. „Dazu ist zwingend ein Lobbyregister einzuführen. Zudem muss es eine Offenlegung aller Nebentätigkeiten geben.“ Die Aktuelle Stunde sei dazu da, über diese Sache „grundsätzlich zu diskutieren".

Amthor steht nach Medienberichten unter Druck. Seit 2019 ist er Aufsichtsrat der US-amerikanischen IT-Firma Augustus Intelligence, soll einen werbenden Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verfasst haben, obwohl er selbst 2817 Aktienoptionen an der Firma hielt. Der CDU-Mann, der in den kommenden Monaten Landesvorsitzender seiner Partei werden möchte, hat dies als „Fehler“ eingestanden.

Von Frank Pubantz