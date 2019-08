Machtwechsel an der Warnow: In Rostock wird am Mittwoch der Däne Claus Ruhe Madsen als neuer OB vereidigt. Er will den Radverkehr ausbauen, denkt über die Legalisierung von Cannabis nach und will die Verwaltung umkrempeln. Auch in Boltenhagen und Heringsdorf gibt es neue Rathaus-Chefs.