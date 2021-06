Linksfraktion in MV fordert Aufhebung von Testpflicht in einigen Bereichen

Schwerin

Die Linksfraktion im Landtag fordert die Aufhebung der Corona-Testpflicht in einigen Bereichen. Die Testpflicht für körpernahe Dienstleistungen, Museen, Theater oder Kinos sei nicht mehr nachvollziehbar, kritisierte die Fraktionsvorsitzende, Simone Oldenburg, am Freitag in Schwerin.

„Nach den ohnehin hohen Aufwendungen, die sie seit über einem Jahr stemmen müssen, ist diese Testpflicht hochgradig geschäftsschädigend“, sagte die Oppositionspolitikerin. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege im Nordosten stabil unter zehn, seit geraumer Zeit sogar unter fünf. Touristen müssten unkompliziert zum Friseur oder in ein Museum gehen können.

Zahlreiche Lockerungsschritte sind in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Testpflicht verbunden. Wer noch nicht vor mindestens 14 Tagen seine zweite Corona-Schutzimpfung erhalten hat oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist, muss einen maximal 24 Stunden alten negativen Test vorweisen. Laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat bislang etwa jeder dritte Einwohner im Bundesland zwei Impfungen verabreicht bekommen.

Von RND/dpa