Nach einer 22 Stunden langen Sperrung durch einen Lastwagenunfall ist die Autobahn 19 Richtung Ostsee wieder frei. Ein umgestürzter Laster hatte am Wochenende für eine stundenlange Sperrung und kilometerlange Staus gesorgt, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Nach der komplizierten Bergung zwischen Linstow und Krakow am See (Landkreis Rostock) fließt der Verkehr auf der viel befahrenen A 19 Berlin-Rostock inzwischen aber wieder.

Sattezug umgekippt – Aufwendige Bergung

Grund für die Sperrung war, das ein Sattelzug-Lkw, der mit unterschiedlichen Stapeln von Konsumgütern beladen war, in der Nacht von Samstag zu Sonntag von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt war. Zur Bergung musste schwere Technik anrücken, um das Fahrzeug wieder aufzurichten. Zudem musste der Sattelzug vorher kartonweise entladen und die Ladung auf ein Ersatzfahrzeug umgepackt werden.

41 000 Euro Sachschaden

Der Lkw-Fahrer habe sich unverletzt aus dem auf der Seite liegenden Fahrerhaus retten können. Der Schaden wurde auf 41 000 Euro geschätzt, die Ursache sei noch unklar. Der Verkehr habe sich trotz Umleitung mehrere Kilometer lang zurückgestaut.

