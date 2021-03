Listen-Parteitag der MV-Linken: Personal für Wahlen formiert sich

Demmin

Als dritte Partei in Mecklenburg-Vorpommern nominiert die Linke ihre Spitzenkandidaten und nimmt so Kurs auf die Bundes- und Landtagswahlen am 26. September. Auf einem zweitägigen Landesparteitag, der am Samstag in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) beginnt, sollen die Kandidatenlisten aufgestellt werden.

Auf Vorschlag des Landesvorstandes soll der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, die Landesliste für die Bundestagswahl anführen. Spitzenkandidatin für die parallel stattfindende Landtagswahl soll Simone Oldenburg werden. Die 51-Jährige ist seit 2016 Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag. Die Bestätigung der beiden Spitzenpolitiker durch die 120 Stimmberechtigten gilt als sicher.

Parteitag mehrfach verschoben

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie war der Parteitag mehrfach verschoben worden. Er findet nun in einer weitläufigen Tennishalle unter verschärften Hygienevorschriften statt.

Für die Landesliste zur Bundestagswahl haben sich acht Bewerber gemeldet. Aktuell stellt die Nordost-Linke drei Abgeordnete in Berlin. Heidrun Bluhm-Förster aus Schwerin und Kerstin Kassner von der Insel Rügen treten nicht wieder zur Wahl an und machen so Platz für jüngere Bewerber.

Um aussichtsreiche Plätze auf der Landtags-Liste bewerben sich 30 Kandidaten. Mit Torsten Koplin, Jeannine Rösler, Henning Foerster und Jacqueline Bernhardt gehören dazu eine Reihe von Politikern, die dem Landtag bereits angehören. Nicht mehr dabei ist Peter Ritter, mit 27 Jahren Landtagszugehörigkeit dienstältester Parlamentarier der Partei.

Wahlergebnis 2016 schlecht wie nie

Die Platzierung auf den Kandidatenlisten entscheidet darüber, wer bei entsprechendem Wahlergebnis neben den in den Wahlkreisen direkt gewählten Politikern ins Parlament einzieht. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Linke mit 13,2 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis erzielt. Nach dem Anteil der Zweitstimmen schafften elf Bewerber den Sprung in den Landtag, alle über die Landesliste, keiner direkt.

Von RND/dpa