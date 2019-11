Rostock

Aufgrund des Nachweises von Listerien hat die Natur Fleischhandels GmbH aus Bollewick (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ihre Streichmettwurst mit Knoblauch zurückgerufen. Betroffen sei die in Berlin und in MV als lose Ware an Fleischtheken verkaufte Wurst mit Haltbarkeitsdatum 29. November, erklärte die Firma am Freitag.

Bei der Firma war am Wochenende niemand zu erreichen, der Auskunft über die Ursache geben könnte. Bei dem Unternehmen meldet sich auf Anrufe nur ein Anrufbeantworter.

Laut Nordkurier hat die Natur Fleischhandels GmbH in Bollewick die Produktion mittlerweile wieder aufgenommen. In dem Bericht heißt es, das vier Geschäfte in Berlin und eines in Rostock betroffen gewesen seien. Insgesamt habe es sich bei der betroffenen Charge um 100 Kilogramm Streichmettwurst gehandelt. Dem Geschäftsführer Bruno Jöbkes zufolge sind die betroffenen Geräte gereinigt worden

Gesundheitsamt des Landes warnt geschwächte Personen

Die Warnung erfolgte über das Portal Lebensmittelwarnung.de. Dem Portal zufolge äußert sich eine Listerien-Erkrankung meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. „Besonders gefährdet sind Schwangere, Senioren und Menschen, die ein stark geschwächtes Immunsystem aufweisen. Bei letzteren handele es sich nicht nur um ältere Personen“, betont Dr. Martina Littmann, Abteilungsleiterin Gesundheit im Landesamt für Gesundheit und Soziales MV.

Inkubationszeit bis zu sechs Tagen

Bei den Patienten kann diese zumeist lebensmittelbedingte Infektionskrankheit unter anderem zu einer Blutvergiftung, Fieber, Muskelschmerzen, Erbrechen und Durchfall führen, warnen die Experten des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI). Bei Problemen mit dem Magen-Darm-Trakt gehen sie von einer In­ku­ba­tions­zeit von wenigen Stunden bis zu sechs Tagen aus. Infizierte Personen können laut RKI-Angaben den Erreger über den Stuhl mehrere Monate aus­schei­den. Grundsätzlich kann zudem im Verlauf einer Listeriose jedes Organ befallen werden.

Lebensmittelbedingte Infektionskrankheit Die Listeriose ist laut Berliner Robert-Koch-Institut vor allem eine lebensmittelbedingte Infektionskrankheit. Neben vielen tierischen Lebensmitteln, wie Geflügel, Fleisch, Fleisch­er­zeug­nisse (beispielsweise Wurst), Fisch, Fischerzeugnisse (vor allem Räucher­fisch), Milch und Milchprodukte (insbesondere Käse) werden Listerien auch auf pflanzlichen Lebensmitteln, zum Beispiel vorgeschnittenen Salaten, gefunden. Eine Verunreinigung dieser Lebensmittel mit Listerien kann zum Beispiel beim Melken, beim Schlachten oder durch eine Kontamination über die Umwelt erfolgen. Zudem führt die Verarbeitung und Behandlung der kontaminierten Rohstoffe nicht immer zu einer vollständigen Abtötung der Bakterien, bei­spiels­wei­se bei Rohmilchweichkäse, Rohwurst oder Hackfleisch.

Schädigung des ungeborenen Kindes

Schwangere zeigen im Erkrankungsfall zumeist grippeähnliche Beschwerden. Mitunter seien gar keine Symptome zu beobachten, so das RKI. Dabei besteht die Möglichkeit eines Überganges der Infektion auf das ungeborene Kind. Die Fachleute verweisen auf die Gefahr, dass das Kind infiziert zur Welt kommt. Zudem könne es zu Früh- oder Totgeburten kommen.

Hirnhautentzündung möglich

Säuglinge mit einer Spätinfektion werden demnach meist zum regulären Termin geboren. Sie nehmen den Erreger auf, während sie den Geburtskanal passieren. Die Folge: Sie erkranken häufig an einer Hirnhautentzündung, so die RKI-Fachleute. In den vergangenen Jahren im Schnitt rund 350 Fälle von Listeriose jährlich. Etwa acht Prozent davon sind Erkrankungen von Neugeborenen.

Listerien-Vermehrung trotz Vakuumverpackung Lebensmittel, insbesondere vakuumverpackte Lebensmittel, sollten möglichst zügig nach Einkauf und weit vor Ablauf der angegebenen Mindesthaltbarkeit verbraucht werden. rät das Berliner Robert-Koch-Institut. Die Experten warnen: Vakuumverpackung und Kühlschranklagerung schützen nicht, wie bei anderen Lebensmittelinfektionserregern, vor einer Vermehrung der Listerien. Im Gegenteil. Bei langen Lagerzeiten kann es zu einer Vermehrung der Listerien kommen. Risikogruppen, insbesondere Schwangere und Patienten mit schweren Grunderkrankungen bzw. stark geschwächtem Immunsystem sollten auf den Verzehr folgender Lebensmittel verzichten: Rohfleischerzeugnisse (beispielsweise Hackepeter) und Rohwurst (Salami), rohen Fisch sowie geräucherte und marinierte Fischerzeugnisse, vorgeschnittene verpackte Blattsalate Rohmilchweichkäse

Mehr zum Thema:

Behörden warnen vor Leberwurst von Greifswalder Hersteller Greifen-Fleisch

Lebensmittel: Warum gibt es aktuell so viele Rückrufe?

Abschlussbericht zum Fall Wilke: Betrieb wurde zu wenig kontrolliert

Stilllegung geht weiter: Bei Wilke wird das Kühlmittel vernichtet

Von Volker Penne