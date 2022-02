Schwerin

Wird es trotz steigender Corona-Infektionszahlen und der hohen Sieben-Tage-Inzidenz bald Lockerungen in MV geben? Darüber haben am Dienstag die Mitglieder des Kabinetts in Schwerin beraten. Online kamen die Politiker gegen 10.30 Uhr zusammen, um unter anderem über die Forderung nach einer Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel zu diskutieren. Aktuell darf man ohne Impfung nur in Supermärkten und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf einkaufen.

Auch bei Großveranstaltungen könnten wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Das Kabinett hat über den Vorschlag beraten, bei Veranstaltungen im Innenbereich bis zu 1500 Zuschauer zuzulassen, bei Nutzung von maximal 30 Prozent der Kapazität. Bei Veranstaltungen im Freien ist eine Auslastung zu 50 Prozent bei einer Obergrenze von 10 000 Zuschauern denkbar. Das beträfe etwa Fußballspiele von Hansa Rostock.

Drese und Oldenburg informieren live

Die Ministerinnen Stefanie Drese (SPD) und Simone Oldenburg (Linke) haben live über die Ergebnisse der Kabinettssitzung informiert. Hier können Sie das Statement aus der Staatskanzlei in Video sehen.

Sollte Ihnen der Stream nicht angezeigt werden, können Sie ihn auch über die Facebook-Seite der Staatskanzlei verfolgen.

Von OZ