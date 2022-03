Wegen einer Krebsnachsorge-Operation ist MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in den vergangenen Wochen ausgefallen. Am Mittwoch nahm sie nun die Regierungsgeschäfte wieder auf. Nach einer Klausurtagung mit dem Landtag meldet sie sich zu ihrer Rückkehr live zurück. Hier können Sie ihr Statement gegen 14.30 Uhr verfolgen.

Live um 14.30 Uhr: Manuela Schwesig kehrt nach sechs Wochen Krankheit in Staatskanzlei zurück

