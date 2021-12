Schwerin

Das Schweriner Kabinett berät an diesem Dienstag seit 10.30 Uhr über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in MV. So soll die Corona-Landesverordnung an die jüngsten Entwicklungen angepasst werden. Beschlüsse von Bund und Ländern sowie des Landtags aus der Vorwoche fänden Eingang in das Maßnahmenpaket des Landes, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an.

Die neuen Regeln sollen voraussichtlich schon Mittwoch, spätestens aber am Donnerstag in Kraft treten, sagt Alexander Kujat, Sprecherin von Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Der Landtag stimmte bereits vergangenen Freitag zu. Ein breites Bündnis aus SPD, Linke, CDU und Grünen hatte die Verschärfung der Corona-Landesverordnung in einem gemeinsamen Antrag gefordert.

Demnach sollen künftig Kinos, Theater, Weihnachtsmärkte und andere Einrichtungen geschlossen werden, wenn die Corona-Warnampel sieben Tage hintereinander Rot anzeigt. Veranstaltungen in Innenräumen werden weitgehend verboten. Ausnahmen sind für Kinder und Jugendliche vorgesehen – für sie soll Vereinssport weiter möglich sein, Jugendclubs können geöffnet bleiben. Vereinssport für alle soll es dann ebenfalls geben, aber nur unter der Maßgabe 2G-Plus: geimpft oder genesen mit zusätzlichem negativem Test.

