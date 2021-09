Rostock

In Rostock sind 3000 Teilnehmer für die „Fridays for Future“-Demo am 24. September angemeldet. So viele werden es in Wismar, Greifswald und auf Rügen wahrscheinlich nicht werden, aber auch hier wollen Menschen ein Zeichen für den Klimaschutz setzen. Die OZ berichtet mit einem Liveblog von den jeweiligen Veranstaltungen.

Greifswald: Herzlich Willkommen zum OZ-Liveticker. Wir berichten heute ab 14 Uhr von der Fridays For Future-Demo unter dem Motto #AllefürsKlima. Nach Angaben des Anmeldenden werden rund 600 Teilnehmende erwartet. Tickaroo Live Blog Software

Von OZ