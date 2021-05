Die AfD in MV stellt am Wochenende ihre Spitzenkandidaten auf. Kurze Zeit sah es so aus, als ob Leif-Erik Holm die Partei erneut in die Bundestagswahlkampf führen würde. Die Wahl wird aber wiederholt. Bei Protesten gegen den Parteitag in Kemnitz (Vorpommern-Greifswald) gab es zuvor eine Festnahme. Die OZ berichtet an beiden Tagen hier live über die wichtigsten Ereignisse.