Der AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern will bei einer Wahlversammlung am Wochenende in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) seine Spitzenkandidaten für die Landes- und Bundestagswahl aufstellen. Laut vorläufiger Tagesordnung soll zunächst am Samstag von den Parteimitgliedern der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gekürt werden.

Der Landesvorsitzende Leif-Erik Holm will erneut MV-Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl werden. Voraussichtlich am Sonntag soll von den Mitgliedern entschieden werden, wer die Partei in die Landtagswahl führt, die ebenfalls am 26. September stattfindet. Der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer hatte bereits erklärt, Spitzenkandidat werden zu wollen.

Parteitag und Gegendemos: Alle Entwicklungen im Liveblog

Die OZ wird an beiden Tagen über die wichtigsten Ereignisse des Parteitags in einem Liveblog berichten. Zudem sind mehrere Demonstrationen für den Samstag angekündigt.

Hier alle Entwicklungen im Überblick:

Der 26. September wird für Mecklenburg-Vorpommern doppelt wichtig. Zum einen ist Bundestagswahl, aber auch Landtagswahl. Bislang ist noch nicht klar, mit wem die Landes-AfD als Spitzenkandidaten in die beiden Wahlen geht. Das soll sich am Wochenende ändern. Die OZ berichtet hier in einem Liveblog über die wichtigsten Ereignisse des Parteitags. Herzlich Willkommen!

