Covid-19 - Corona-Liveblog: So ist die Lage am Pfingstmontag in MV

Hotels dürfen weiterhin nur 60 Prozent ihrer Bettenkapazitäten belegen • Familienfeiern mit bis zu 30 Menschen wieder möglich • Diese Regeln gelten an Pfingsten in MV • Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveblog.