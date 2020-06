Deutlich weniger Protest gegen Corona-Beschränkungen im Nordosten



In Mecklenburg-Vorpommern haben am Pfingstmontagabend deutlich weniger Menschen als zuletzt gegen anhaltende Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg mitteilten, kamen zu mehreren „Montagsspaziergängen“ unter anderem in Neubrandenburg, Rostock, Schwerin, Waren, Malchow und Demmin insgesamt rund 350 Menschen - etwa halb so viele wie vor einer Woche.