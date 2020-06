Bunt statt bissig: So schön sind die Steinschlangen in Rostocks Parks

Sie sind ein Blickfang und Ausdruck von Zusammenhalt in schweren Zeiten: bemalte Steine. Hobbykünstler reihen sie in Parks und an Wegesrändern auf. Die Kunstwerke sollen Mutmacher in der Coronakrise sein und sorgen auch in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Die OZ zeigt die tollen Brocken in einer Bildergalerie.