Am 12. März waren Kanzlerin Merkel und die Länderchefs zum letzten Mal persönlich zusammengekommen. In den Tagen danach wurden wegen der Corona-Pandemie Schulen und Kitas, Restaurants, Bars und andere Einrichtungen geschlossen. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Merkel und die Ministerpräsidenten hatten seitdem in mehreren Videoschaltkonferenzen über das weitere Vorgehen in der Krise beraten. 1,50 Meter Mindestabstand und Maskenpflicht beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen - das gilt noch überall in Deutschland. Ansonsten gehen die Länder bei den Corona-Schutzmaßnahmen längst eigene Wege. Heute trifft sich die Runde erstmals nach drei Monaten wieder persönlich.