Bund der Steuerzahler: Projekte wegen Corona kritisch prüfen

Der Bund der Steuerzahler hat mit Blick auf die Kosten der Corona-Krise die Landespolitik zu strikter Sparsamkeit und zur kritischen Überprüfung von Projekten aufgefordert. „Ob ,Ikareum' (Anklam), ,Kulturmühle' (Parchim), ,Darßbahn' oder ,Karniner Brücke' (Usedom): Steuermittel müssen sorgfältig und sparsam eingesetzt und nicht in Projekte mit ungewissem Ausgang investiert werden“, mahnte der Steuerzahlerbund in einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief an die Landtagsfraktionen und den Finanzausschuss des Landtags.



Der laufende Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung müssten auf den Prüfstand gestellt werden. Nimmt das Land Kredite wegen der Corona-Kosten auf, müsse die Landesregierung den Landtag jährlich in einem gesonderten Bericht über die Umsetzung des Tilgungsplans unterrichten, heißt es weiter.



Zur Förderung der Wirtschaft dürften direkte Staatshilfen und Bürgschaften nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Zuvor seien Eigenkapital, Ausschüttungen an Aktionäre und Kreditaufnahmen sowie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells zu prüfen.