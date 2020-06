Corona-Report vom Sonntag: Keine weitere Neuinfektion in MV gemeldet

Es bleibt bei einer Corona-Neuinfektion am Wochenende in MV. Am Sonntag ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes kein weiterer Fall hinzugekommen, nachdem am Samstag eine Infektion gemeldet wurde. Offiziell sind damit derzeit weniger als 20 Menschen im Land aktiv mit dem Virus infiziert.