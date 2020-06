Das sind die schönsten Bilder der „Night of Light“ in MV

Bei der „Night of Light“ sind in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zu Dienstag Gebäude rot angestrahlt worden. Mehrere Städte in MV nahmen an der bundesweiten Aktion teil. Sie war nicht nur schön anzusehen, sondern hatte auch einen ernsten Hintergrund.