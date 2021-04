Das zweite Jahr in Folge können die Menschen Ostern nicht so feiern wie gewohnt: Halten sich die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern an die Regeln? Wie voll ist es an den beliebtesten Ausflugszielen? Wie laufen die Polizeikontrollen? +++ Wir berichten hier im Liveblog über alle Corona-Entwicklungen im Land.