Vier Anläufe hat die AfD in MV am Samstag gebraucht, um einen Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl zu küren. Am Abend war klar: Landesvorsitzender Leif-Erik Holm übernimmt erneut die Aufgabe. Am Sonntag wurde dann Nikolaus Kramer als Spitzenkandidat für die Landtagswahl bestimmt. Die OZ hat aus Kemnitz (Vorpommern-Greifswald) über die wichtigsten Ereignisse berichtet.