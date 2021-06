Digitaler Impfpass in MV: So läuft es in den Apotheken

Seit Montag stellen die ersten Apotheken in MV digitale Impfnachweise aus. Wie das genau funktioniert, wie der erste Tag verlaufen ist und wann es den Nachweis auch bei Ärzten und in Impfzentren geben könnte: Die wichtigsten Infos im Überblick.