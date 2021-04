Wolgaster Hausarzt: Schwestern sind an der Grenze der Belastbarkeit

In der seit über einem Jahr andauernden Pandemie hat gerade das medizinische Personal unglaubliche Leistungen vollbracht. Der Wolgaster Arzt Dr. Gero Kärst impft mit seinem Team, was das Zeug hält. Doch was der erfahrene Arzt jetzt täglich an der Basis erleben muss, hat ihn veranlasst, seine Gedanken öffentlich zu machen.