Einreiseverbot für Zweitwohnbesitzer in MV auf dem Prüfstand: Das ist der aktuelle Stand

Nachdem Menschen mit einem Zweiwohnsitz in MV bis zum 24. April wieder abreisen mussten, klagte ein Potsdamer Unternehmer, der derzeit auf Rügen lebte gegen diese Regelung. Die Landesregierung berät am Dienstag erneut über die Einreiseregelung in MV. So ist der aktuelle Stand.