Endlich wieder feiern: So lief das erste Fest in der Kita in Bargeshagen

Die Kita „Storchennest“ in Bargeshagen (Landkreis Rostock) hat bei einer Abstimmung einen Bauernhof-Erlebnistag gewonnen. Deshalb bekam sie am Mittwoch besonderen Besuch. Für die Kinder war es das erste große gemeinsame Fest seit Monaten.