Vier neue Corona-Fälle in MV am Donnerstag: Inzidenz in einem Kreis bei 0

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag vier neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – deutlich weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land sinkt weiter. Viele Regionen nähern sich der 0, ein Landkreis ist dort sogar schon angekommen.