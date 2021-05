Vorpommern-Rügen: Wird die Maskenpflicht in den Innenstädten bald aufgehoben?

Die Corona-Inzidenz in Vorpommern-Rügen ist so niedrig wie lange nicht mehr. Dennoch gilt weiterhin eine Maskenpflicht in der Stralsunder Innenstadt und anderen Fußgängerzonen wie in Binz. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) drängt jedoch auf eine Aufhebung der Pflicht.