Fitnessstudios öffnen wieder: Das müssen Sportler in Bad Doberan und Umgebung jetzt wissen

Nach anderen Branchen dürfen ab Juni auch die Fitnessstudios in MV wieder öffnen. Die Betreiber in Bad Doberan und Umgebung investieren noch einmal in die Hygiene – und hoffen, dass alle Mitglieder nach der langen Pause zurückkommen. Doch was müssen Sportler, die ins Fitnessstudio gehen wollen jetzt beachten?