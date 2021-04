Corona-Ausbruch in Fahrzeugwerk in Lübtheen: Schon 500 Menschen in Quarantäne

Es ist einer der gravierendsten Corona-Ausbrüche in der Wirtschaft in MV: In einem Fahrzeugwerk in Lübtheen sind inzwischen fast 200 Mitarbeiter positiv getestet. Das hat auch weitreichende Folgen für den Rest der Belegschaft und ihre Familien: Ein Zehntel der Lübtheener Bevölkerung ist jetzt in Quarantäne.