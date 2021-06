Aus MV in den Urlaub: Diese Corona-Regeln gelten in Norwegen

Die Infektionszahlen sinken, in vielen Regionen ist wieder Urlaub möglich. Doch welche Corona-Regeln müssen in den Nachbarländern von Mecklenburg-Vorpommern beachtet werden? Wir erklären, was derzeit für Norwegen gilt.