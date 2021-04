Einzelhandel in Grimmen: Mehr Schnelltests, aber weniger Kunden

In den letzten Tagen steigt die Nachfrage nach den Corona-Schnelltests in Grimmen. Wer in einen Laden oder zum Friseur möchte, muss einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen. Das lockt die Kunden nicht gerade an. So gehen Einzelhändler in der Innenstadt damit um.