Hotels und Restaurants in MV dürfen bald öffnen: Was gilt jetzt? Und wann?

Endlich wieder schön Essen gehen, endlich wieder ein entspanntes Wochenende im Hotel verbringen: Der Lockdown im Tourismus in MV neigt sich dem Ende zu. Die OZ klärt auf, was demnächst wieder möglich sein wird und was nicht, wer profitiert und wie die ersten Reaktionen sind.