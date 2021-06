Ribnitz: So lief der Neustart im Fitnessstudio

Fast 40 Prozent der Mitglieder hat der Fitmacher, Ribnitz-Damgartens einziges Fitnessstudio, in der Corona-Pandemie verloren. Seit Dienstag darf Tobias Müller sein Studio wieder öffnen, nach sieben Monaten Pause. Was der 42-Jährige am Konzept geändert hat und welche Regeln in den Trainingsräumen gelten, lesen Sie hier.