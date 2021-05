Schwesig zum Tourismus-Neustart in MV: Am Freitag geht es los

In mehreren Stufen soll der Tourismus in MV wieder hochgefahren werden. Wann welcher Schritt erfolgt, hat die Landesregierung am Mittwoch beraten. Noch in dieser Woche öffnen die Hotels und Pensionen – zunächst aber nur für Einheimische. Ab Anfang Juni sind dann auch wieder Urlauber aus anderen Bundesländern erlaubt.