Rostock: Ab Donnerstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre

Jetzt also auch in Rostock: Die größte Stadt in MV war bislang von der Corona-Notbremse ausgenommen. Doch nachdem jetzt die Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, gelten ab Donnerstag auch in der Hansestadt verschärfte Beschränkungen.