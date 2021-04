108 neue Corona-Fälle am Sonntag in MV: In Rostock steigt die Inzidenz am stärksten

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag weitere 108 Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 gezählt worden. Die Inzidenz im Land bleibt nahezu unverändert bei 139. In der Hansestadt Rostock steigt der Inzidenz-Wert über die für die Bundes-Notbremse kritische Marke.