Rekord in Wolgast: So viele Bürger wie noch nie an einem Tag geimpft

Perfekte Organisation durch die Stadt, Hilfe durch die Hausärzte und Rieseninteresse bei den Impfwilligen haben die Aktion im Wolgaster Sportforum an die Spitze katapultiert: In Vorpommern-Greifswald wurden am Freitag so viele Menschen wie noch nie an einem Ort geimpft.