Was sich mit der Bundes-Notbremse in MV ändert: Diese Corona-Regeln gelten ab Samstag

Am Samstag tritt das neue Bundesinfektionsschutzgesetz in Kraft. Dann werden sich in MV wieder einige Corona-Regelungen ändern. Was dann an Schulen, beim Sport, beim Einkaufen oder Zug fahren gilt: Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.