Erster Urlaubstag in Wismar: So lief der Neustart nach dem Lockdown

In Wismar blieben am Freitag viele Zimmer in Hotels und Ferienwohnungen leer. An der Hafenspitze war gähnende Leere. Offenbar hatten Urlauber und die Tourismusbranche zu wenig Zeit, um auf den Regierungsplan zum Neustart des Tourismus in MV zu reagieren.