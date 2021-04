Lockdown in MV: Fahrschulen dürfen nur in Einzelfällen weiter ausbilden

Am Montag beginnt in MV ein neuer Lockdown, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Auch für die Fahrschulen im Land gibt es dann neue Regeln. Unter diesen Voraussetzungen dürfen Fahrschülerinnen und Fahrschüler nur noch in Ausnahmefällen am Unterricht teilnehmen.