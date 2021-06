Söder warnt vor Delta-Variante: Könnte in vier Wochen Deutschland dominieren

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der zuerst in Indien bekannt gewordenen Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. In drei bis vier Wochen könnte die Mutation auch in Deutschland vorherrschend sein, so Söder. Wichtig sei nun, das Impftempo zu erhöhen, so der CSU-Politiker.